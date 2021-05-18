保醫療雲端查詢系統（TOCC）助力全台協同戰疫。（業者提供）

近日台灣的疫情進入緊繃階段，不只政府繃緊神經，連國民都感到十分害怕，為了讓醫病的情況資料掌握可以更加確實，幫助診所跟政府一起控制疫情，智動醫病管理系統和北昕資訊決定，開放3000間診所免費使用線上的健保醫療雲端查詢系統（TOCC），讓原本只使用紙本的醫院直接升級e化，可以把所有的資料e化上傳到診所的雲端進行管理，在線上完成並管理TOCC檢查表。

智動醫病系統副總經理蕭家慶表示，一般傳統的診所，都是使用紙本作業，不僅十分消耗紙材造成浪費，在回查軌跡時也十分困難；但如果使用智動的雲端系統，在患者到院填寫完資料的那一刻，就可以在手機介面看到他這幾天是否有移動去敏感的區域、是否曾有發燒紀錄等，可以幫助診所搜集更多資料，也可以幫助疾管處追查後續的動作。

以目前疫情較緊張的情況下，蕭家慶說，如果曾經到院的患者後來發現確診，診所可以在短短幾秒內調出他當時填寫的紀錄，並檢查他在就診時是否有誤填或是隱瞞病情的狀況。相對的，患者使用這套系統，在填寫表格時不需要接觸診所的紙筆，只需要掃描QR code，接著在自己的手機上完成資料填寫，可以大幅地降低碰觸的風險。就診所而言，最直接的影響就是當顧客入院填寫完資料後，如果出現有風險的資訊，在當下就可以知道，並且在診所方的介面呈現「粉紅色」提醒診所注意，可以大幅降低診所的風險。雖然這套系統是由民間自發完成，但希望能藉由提供免費的設計給院所，加強防疫的工作。當然也會在顧客填寫的介面，提前告知誠實填寫資料的重要性，避免他們隱匿病情，降低彼此的風險。

本次疫情嚴峻，蕭家慶指出，智動醫病系統和北昕資訊一直在反思自己可以為這社會做什麼事情，希望可以透過這次的活動，可以讓更多診所可以更簡單去做防疫工作，目前已經有破百家的診所參加，未來只要疫情還在的一天，這套系統就會一直免費開放診所使用，希望能透過這次的活動，為台灣加油盡一份心力。也讓診所在資料收集上面更加簡單，減少不必要的風險，未來在有需要時，也可幫助政府做回查資料的動作，與台灣民眾同心抗疫。如果有診所想要使用智動醫病的TOCC線上版，只需要登錄網站即可免費申請： https：／／lin.ee／UxUa11i

(中時 )