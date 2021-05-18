資深媒體人黃暐瀚母親5日深夜不幸遭酒駕撞死，當天他結束工作後，馬上回到台中處理後續事宜，17日上午舉行家祭，今（18）日隨即回到工作崗位，上午主持完廣播節目後，黃暐瀚於臉書喊話「台灣撐下去！」他直言，短短兩周台灣已幾乎陷入困境，同時提醒大家保護自己、做好防疫。

「離開13天，暐瀚今天回來上班了」黃暐瀚首先謝謝蔡詩萍、朱學恆，以及這段時間給他鼓勵勇氣的朋友們，但回來之後，發現台灣變得不一樣了。

新冠疫情大爆發，180、206、333例的本土確診，黃暐瀚指出，這是過去一年多來，想都沒有過的數字，且在五天之內兩次停電，人們都不敢上街了，用電量暴增，台灣的電到底夠不夠？缺不缺？不再只是個「辯論題」，也別忘記，我們還「缺水」、「缺疫苗」。

黃暐瀚坦言，短短兩周，台灣已經幾乎陷入困境，他形容，就像龜兔賽跑故事中的兔子，明明「上半場」領先那麼多，卻跑去樹蔭下睡覺，沒有把餘裕的時間拿來做更好的準備；而不只防疫，連「雲端上課」似乎也不ＯＫ，他說，當雙北數以萬計的學生回家之後，才發現網速不夠、無法登入、網頁死當、一直塞車等問題。

黃暐瀚說，上天給了我們整整一年的時間，安全、安心，我們卻忘了抓緊這個機會做好準備；而監督政府，不是毀滅政府，狀況確實非常差，且很可能會比現在更差，但新冠肺炎不是「絕症」，死亡率1至2％，比起當年的SARS低了十倍。最後他喊話，「保護自己，做好防疫，希望台灣，撐下去！也撐過去。加油！」

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(中時新聞網)