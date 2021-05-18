獅潭分駐所及消防隊合力在仙山步道救援張姓山友。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

獅潭分駐所及消防隊合力在仙山步道救援張姓山友。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名張姓山友日前前往苗栗縣獅潭鄉仙山步道健行，卻不慎摔落山谷待救，大湖警分局獅潭分駐所員警及獅潭消防分隊人員獲報趕往現場，徒步攀爬山路近半個小時後，在1處陡峭彎道見到張某及同行友人，警消利用繩索攀降下山谷，成功救出傷者送醫診治後無礙。

大湖警分局獅潭分駐所日前接獲110報案台轉報，指稱仙山步道有爬山民眾不慎跌落山谷需要協助，警方獲報後立即派遣巡邏警員邱俊維協同大湖消防分隊搜救人員前往仙山協助緊急救援。

警、消到達仙山靈洞宮，改以徒步攀登山間步道，經步行近三十分鐘路程，終於在1處陡峭彎道，找到張姓傷者及其同行親友，警消利用繩索攀降下山谷，成功將傷者救出。

警消初步檢視張某意識清楚，僅全身擦、挫傷，並無生命危險，經將傷者送醫後無礙。據張某家屬表示，張某利用假期與親友前往獅潭鄉仙山靈洞宮附近步道爬山，行經1處陡峭的路段時，張某不慎跌落邊坡，所幸被樹木卡住沒有繼續滑落，否則後果不堪設想，也非常感謝警、消的即時協助。

(中時 )