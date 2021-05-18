為兼顧供電和藻礁生態，行政院提出三接再外推案，但外界仍有爭議。前副總統呂秀蓮今天表示，此案也算兼顧生態與能源。雖不滿意，尚能接受，希望國人同胞共體時艱，勿再各持己見「大家相忍為國吧」。

為因應8月28日四大公投要項之一的「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」公投，行政院同意將大潭電廠的第三天然氣接收站外推455公尺，離岸1.2公里。

呂秀蓮今天在臉書表示，如此可以不浚深、不填地，避免傷害藻礁，做到生態與能源兼顧，也算小英政府從善如流，珍愛藻礁。

她說，原本在高雄興達港及台中港已有兩個接收站，依「2025非核家園」計畫，核二廠的1及2號發電機組將除役，另外協和電廠的燃油機也要除役，必需增加大潭電廠8、9號機組的發電量；因此需要增建第三個天然氣接收站，就近直接將遠洋輸運的天然氣配供大潭電廠，如此較方便也較安全。

此次行政院決定「三接外推」，工期將延長2.5年，增加150億預算，由中油負擔，呂秀蓮認為，這較合實效。總比遷移到林口或台北港等替代方案，需時10年以上，較合實效，也避免台灣陷入斷電危機。

至於桃園的藻礁生態公園有何珍貴之處？她說，藻礁擁有較珊瑚礁更為綿密的多孔性結構，提供了魚蝦貝類良好的生長環境，適合生物多樣性發展，如果棲地被污染破壞，這些物種也會跟著消失。

桃園藻礁最早的生成年代約有7500年歷史。在大園區潮音海岸的礁體超過6公尺高，年代約7620年。殼狀珊瑚紅藻具有保護棲地的重要功能，因為活珊瑚紅藻在生長時會緊貼老化的鈣化藻體，保護已形成的藻礁體，免受海浪侵蝕。爾藻類造礁過程緩慢，以桃園海岸造礁主體的「無節珊瑚藻」為例，20年還成長不到1公分，比珊瑚礁平均年成長1公分，更為稀有特別。

呂秀蓮指出，桃園藻礁是全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，地質特殊、生態豐富、生物多樣性高，具有世界自然遺產價值。它的固碳功能可以減緩地球暖化的氣候危機。國際保育組織Mission Blue將大潭藻礁列為「東亞第一個生態希望熱點」。

她說，大潭藻礁是精華中的精華，造礁的殼狀珊瑚藻種類最多，覆蓋率最高，24種造礁藻類有19種是世界新種。此處海岸蟹類豐富度遠高於墾丁國公園潮間帶，頂級掠食性動物裸胸鯙超過1200隻，證明生態豐富穩定，是一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚最大棲地，亦是國際瀕危物種紅肉ㄚ髻鮫的育幼場，全球僅剩約50隻的台灣白海豚也來這裡覓食。

至於大潭電廠200多公頃的用地，是她擔任桃園縣長時完成徵收的。呂秀蓮表示，當年競選時她提出「黃金海岸」的計畫，上任後將破碎大地打造成後來的「桃園科技園區」。大潭電廠也順利完工，成為全球最大燃氣渦輪發電廠，比核四的預期發電量還高，可供應新竹以北科技園區80％的用電。

不過她說，當時大潭藻礁因經年累月被砂石掩沒，並未浮現出來，否則她一定會特別留意。如今行政院三接外推的政策，也算兼顧生態與能源，「雖不滿意，尚能接受」。

(中時 )