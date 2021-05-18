許久未見的李恕權釋出新歌〈美麗人生〉MV，找來可人曲詞合作，他有感而發表示：「疫情的衝擊下，好多家庭陷入困難，很多人需要我們的關心，希望透過這首歌，我能帶給大家一絲鼓勵與力量，一起渡過這最艱困的時刻。」李恕權目前在開南大學任職，他分享近況說，防疫期間生活過得簡單、吃的也簡單，外出一定戴口罩，但大多時間都在錄音室工作。

李恕權1983年以〈迴〉一曲成名，獨特的舞台魅力，受封「蚱蜢王子」。淡出歌壇多年的他，近年工作以電腦工程、錄音、教書為主。他一路從NASA到好萊塢，曾將自身故事寫成書，其中章節「想像五年後的你」在網路轉傳超過2,600萬人次。除了教書外，他往年都會安排時間去泰國與美國，但近年因為疫情關係都待在台灣。有感疫情對生活的影響，時隔20年後再發行音樂作品〈美麗人生〉， 盼用音樂為防疫帶來正能量。

李恕權當年以〈迴〉、〈每次都想呼喚你的名字〉等歌曲大受歡迎。他是第一位創作歌曲進入全美告示牌排行榜的華人。也是第一位準入圍葛萊美音樂獎最佳新人的華人。離開樂壇後，他轉換跑道，商業頭腦精準的他，成為首位帶著哈林籃球隊、白雪溜冰團到大陸及蘇聯演出的經紀人，現在則是好萊塢日落大道上全美國前三大錄音公司的大股東。現職為大學音樂技術教授。

他2017年度過身體微恙低潮，每年暑假期間都會舉辦「想像五年後的你」讀書會，他把每位參加活動的老朋友或新朋友都都當成好朋友，透過享受生活、感受自然的過程與講座分享，傳達正向力量。

台灣澎湖出生的李恕權，13歲移民美國，當時被當做低能兒編入放牛班，直到高中時被美國太空總署(NASA)視為數理天才安排培訓。大學時白天上課，晚上在太空梭內擔任太空人助理，後來獲得NASA傑出優異獎。

李恕權近年來投身音樂教育工作。（獨一無二娛樂文化提供）

李恕權曾受封為「蚱蜢王子」。（獨一無二娛樂文化提供）

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