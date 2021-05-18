疫情升溫，新北本土案例今新增106例，其中中和區暴增33例。新北市長侯友宜今表示，隨著中和區疫情升溫，社區篩檢站已在準備，今明就會宣布相關地點，但會離中和區很近，而新北市每日篩檢量有4000，他呼籲民眾不要都擠在篩檢站，可以在17家急救責任醫院篩檢，另外板橋篩檢站篩檢陽性率5％，其中全市8成2感染源頭都是萬華茶藝館，大部分感染源都是萬華來的，請市民勿擔心，有去萬華區的民眾應提高警覺，前往篩檢。

(中時 )