新北社區篩檢站再加一 侯友宜：後天設置靠近中和區 15:372021/05/18 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，隨著中和區疫情升溫，社區篩檢站已在準備，今明就會宣布相關地點，將靠近中和區。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫，新北本土案例今新增106例，其中中和區暴增33例。新北市長侯友宜今表示，隨著中和區疫情升溫，社區篩檢站已在準備，今明就會宣布相關地點，但會離中和區很近，而新北市每日篩檢量有4000，他呼籲民眾不要都擠在篩檢站，可以在17家急救責任醫院篩檢，另外板橋篩檢站篩檢陽性率5％，其中全市8成2感染源頭都是萬華茶藝館，大部分感染源都是萬華來的，請市民勿擔心，有去萬華區的民眾應提高警覺，前往篩檢。 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #中和 #篩檢 #社區篩檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 - 生活 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚「傳播」 - 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 - 生活 梅雨解渴有望 吳德榮：這2天滯留鋒南下觸及台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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