聯醫忠孝院區遭傳院內感染？指揮中心：無檢出有陽性 15:242021/05/18 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，忠孝院區沒有檢出陽性情形，所以還沒有院內感染的情況。（指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北聯合醫院忠孝院區據說有院內感染，媒體今(18)日問到指揮中心是否有掌握，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，忠孝院區並不是有院內感染，而是有病患在住院後於院區採檢確診，因此該案有可能接觸到一些沒有適當防護的醫護人員，這些人都已被匡列，目前還沒有檢出陽性情形，所以還沒有院內感染的情況。 Ct值愈高愈沒有傳染力？透視「迷你級」新冠病毒的觀測方式 桃園跟進停課？鄭文燦：缺課率逾2成就停 (中時 ) #忠孝院區 #院內感染 #聯醫 #指揮中心 #檢出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 醫人也醫心 救治雙管齊下 04:102021/05/18 話題觀察 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 「說兩天可出院」亞東86歲確診者死亡 家屬心痛：平民的無奈嗎 11:552021/05/18 生活 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 生活熱門新聞 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 新冠攻陷竹科 林智堅：確診外包商去過萬華茶藝館 - 生活 仁惠醫院確診男為何一日北高 衛生局：為了去茶店 - 生活 疫情降溫否？陳時中曝：萬華數字出現有趣變化 - 生活 陳時中罕見鬆口 大陸疫苗若提出申請 中央統籌處理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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