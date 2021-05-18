台北聯合醫院忠孝院區據說有院內感染，媒體今(18)日問到指揮中心是否有掌握，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，忠孝院區並不是有院內感染，而是有病患在住院後於院區採檢確診，因此該案有可能接觸到一些沒有適當防護的醫護人員，這些人都已被匡列，目前還沒有檢出陽性情形，所以還沒有院內感染的情況。

(中時 )