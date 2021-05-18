因應疫情，教育部宣布全國學校在19日到到28日停課，但有些學校本周卻要舉行段考，怎麼辦？教育部長潘文忠今天表示，授權學校彈性處理。而據了解，已有學校取消這次退考（第二次段考），將成績融入第一次段考及期末考來計算。

潘文忠表示，學校課程教學及評量，其中段考部分就屬於評量。防疫及學習應該兼顧，關於這幾天的學校段考是否要如期舉行，將授權學校採彈性及多元方式來進行，並從寬認定，讓學校有更大的空間來做妥適安排。

(中時 )