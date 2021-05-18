不考慮設方艙醫院 柯文哲：徵用大型旅館當檢疫所 15:242021/05/18 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（黃婉婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升溫，今本土個案再增240例，其中北市佔102例，外界擔心台北醫療量能亮紅燈，更傳出非聯合醫院體系拒絕幫忙。市長柯文哲坦言，大家都很願意幫忙，只是院內病人要卸載需要時間，相信徵集醫療人員、病床的行政命令下達後，相信會更團結，目前也不考慮設置方艙醫院，直接徵用大型旅館，讓快篩陽性者去該去的地方 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 (中時 ) #考慮 #方艙醫院 #徵用 #旅館 #幫忙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 醫人也醫心 救治雙管齊下 04:102021/05/18 話題觀察 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 方艙輕重症分流 減少醫院負荷 04:102021/05/18 話題觀察 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 生活熱門新聞 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 新冠攻陷竹科 林智堅：確診外包商去過萬華茶藝館 - 生活 仁惠醫院確診男為何一日北高 衛生局：為了去茶店 - 生活 疫情降溫否？陳時中曝：萬華數字出現有趣變化 - 生活 陳時中罕見鬆口 大陸疫苗若提出申請 中央統籌處理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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