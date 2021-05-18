國內疫情升溫，今本土個案再增240例，其中北市佔102例，外界擔心台北醫療量能亮紅燈，更傳出非聯合醫院體系拒絕幫忙。市長柯文哲坦言，大家都很願意幫忙，只是院內病人要卸載需要時間，相信徵集醫療人員、病床的行政命令下達後，相信會更團結，目前也不考慮設置方艙醫院，直接徵用大型旅館，讓快篩陽性者去該去的地方

(中時 )