17日台股一度摜破前周低點15165點，不過外資買超台股逾300億元，注入強心針，周二台股開盤後大漲逾300點，鋼鐵人、航海王、面板雙虎齊揚。電子股受到意法半導體漲價消息帶動，台積電(2330)上漲4%、聯電(2303)漲停；聯發科強漲逼近千元，帶動IC設計族群股價齊揚，高達30檔股價漲停；DRAM價格第2季漲勢擴大，南亞科(2408)大漲7%、華邦電漲停。電金傳齊升，終場台股收高792.09點，為16145.98點，創下史上最大漲點，成交值4102.07點。今日外資(不含外資自營商)買超221.343億元，投信買超12.7284億元，自營商買超64.1083億元，三大法人買超298.17億元。

外資大手筆買超，加上台股跌深，周二呈現強彈走勢，類股全面走高，其中傳產的航運、鋼鐵、玻陶最為吸金；電子股努力回神中，由光電與其他電子先行。國際鋼價強勢上漲趨勢，鋼鐵股止跌反彈，中鋼(2002)股價強勢漲停領軍，帶動中鴻(2014)等15檔鋼鐵股全站上漲停，上市鋼鐵指數狂飆9%以上。航運股也是人氣沸騰，長榮(2603)、陽明(2609)強鎖漲停，萬海(2615)及志信(2611)也亮紅燈可見市場追價積極。不過，防疫概念族群短線飆漲後獲利賣壓伺機出籠，高端疫苗(6547)率先跌停，台康生技(6589)、泰博(4736)、雃博(4106)、普生(4117)等全面壓低整理。

外資17日大買334億元，集中市場融資大減162億元，造就今日台股強勢反彈收高792點，一口氣收復5日線及半年線，且站上萬六大關，約有超過270檔上市櫃股漲停，5日RSI為48.04，10日RSI為42.94，9日K值為30.6，9日D值為30.83，20日乖離率為-4.24。外資今日買超221.343億元，為多方再添火力，不過目前上檔套牢壓力仍在，5月12日的高點16,552點成多空關鍵，跨越後波段才會轉強，預期大盤還耍面臨需1~2個月震盪修復期。

台灣本土疫情急速升溫，引發市場恐慌蔓延，加上融資斷頭、違約交割事件頻傳、且本次MSCI季度調整台股權重再次調降，使得台股自5月10日起開始下挫，自17304點到15159點，萬五關卡一度拉警報，然而瀚亞投信投資長劉興唐認為，科技產業成長性仍佳，長線看好，目前出現拉回修正，可以有耐心的逢低布局；看好因為這波修正後，今年有獲利成長機會，評價面回到合理水準的族群，如ABF、TDDI，高階半導體晶圓代工。

(時報資訊)