隨著美國加速接種新冠肺炎疫苖與經濟持續擴大解封，聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）預期美國今年經濟成長率可望達到7%，但儘管通膨隨經濟熱度持續升高，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）仍重申現行的超寬鬆貨幣政策無須調整。

美國聯準會（Fed）副主席克拉里達周一表示，隨著勞動力問題和其他供應瓶頸獲得解決，以及經濟加速復甦，美國今年經濟成長率可望達到7%。

克拉里達在亞特蘭大聯準銀行會議上表示，如果一切都能加快速度，今年美國的經濟成長率可能超過6%，甚至可能達到7%。他表示，當前的勞動力短缺和供應瓶頸可能會過去。

克拉里達並表示，證據顯示重啟一個20兆美元的經濟體，可能要比關閉它需要更多時間。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克周一接受媒體訪問時表示，即使通膨升溫，但他認為央行現行的超寬鬆政策仍然適當。

波斯蒂克表示，和疫前相比，我們仍然減少了800萬個工作，直到我們在縮小就業缺口上取得實質進展之前，我認為央行仍必須保持非常寬鬆的政策立場。

美國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚4.2%，遠超出華爾街預期，並創下2008年9月來最大年增幅。波斯蒂克自己的亞特蘭大聯準銀行GDPNow追蹤工具則預估第二季美國經濟成長率將達到10.5%。

不過，美國4月非農就業人數僅增加26.6萬，遠不及市場預估的百萬之譜，這可能讓聯準會的決策官員按兵不動。波斯蒂克表示，直到他看到更廣泛的經濟復甦之前，他不會採取行動。

(時報資訊)