台南市長黃偉哲18日至學甲區格安德口罩公司視察口罩生產情形，格安德目前日產50萬片口罩，自本月起更每月捐贈1萬片口罩，委由市府協助發送給中低收入戶、獨居老人及街友。黃偉哲感謝業者全力配合，也強調台南13家口罩國家隊，產能全開每天可生產770萬片，呼籲民眾比起搶買口罩，把口罩戴好才更重要。

黃偉哲表示，格安德目前日產50萬片口罩，一天最多可產100萬片，現在疫情嚴峻，戴好口罩比搶口罩更重要，如果大家密集地在那邊搶口罩，又可能會造成群聚。今天新增245例新冠肺炎確診案例，雖然比昨天少，但有慢慢向南擴散的跡象，坦白是沒有樂觀的本錢，因此呼籲各位朋友戴好口罩。

黃偉哲說，目前全台每日口罩最大產能可達4000萬片，針對新冠肺炎疫情升溫，已下達市府團隊要全力做好各項防疫整備工作，了解個口罩原物料庫存與產能等相關需求狀況，力保市民健康，經派員訪視4大超商及藥妝店，顯示目前供貨無虞且價格持平，呼籲民眾不要恐慌。

格安德董事長曾洪沛表示，公司成立於2009年9月，設有12條口罩生產線，生產活性碳口罩、工業類防塵口罩、醫療口罩、立體口罩等產品，因應防疫需求提升已將產線調整至最佳效能，每日最大量可生產成人口罩42萬片，兒童口罩8萬片醫療級口罩。

(中時 )