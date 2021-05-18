北市18日再增102例確診案例，台北市長柯文哲下午在記者會中表示，許多輕症患者不需馬上住院治療，所以要保留醫院做最有效使用，他已要衛生局下達行政命令，大型醫院要成立專責防疫病房，要將病床數「交出來」，若無專責病房的醫院，也要調撥一定的醫護人力，供市府調度使用，派遣到快篩站等地支援。

柯文哲表示，快篩陽性民眾將由專車載送至檢疫站，北市將會把中央撥配下來的疫苗進行管制，將會給第一線快篩防疫人員接種。

(中時 )