輕症患者不需住院 柯文哲：保留醫院做最有效使用 15:262021/05/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市18日再增102例確診案例，台北市長柯文哲下午在記者會中表示，許多輕症患者不需馬上住院治療，所以要保留醫院做最有效使用，他已要衛生局下達行政命令，大型醫院要成立專責防疫病房，要將病床數「交出來」，若無專責病房的醫院，也要調撥一定的醫護人力，供市府調度使用，派遣到快篩站等地支援。 柯文哲表示，快篩陽性民眾將由專車載送至檢疫站，北市將會把中央撥配下來的疫苗進行管制，將會給第一線快篩防疫人員接種。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 (中時 ) #北市 #醫院 #10 #柯文哲 #最有效 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 中西醫結合 避免重症化 04:102021/05/18 話題觀察 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 生活熱門新聞 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 新冠攻陷竹科 林智堅：確診外包商去過萬華茶藝館 - 生活 仁惠醫院確診男為何一日北高 衛生局：為了去茶店 - 生活 疫情降溫否？陳時中曝：萬華數字出現有趣變化 - 生活 陳時中罕見鬆口 大陸疫苗若提出申請 中央統籌處理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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