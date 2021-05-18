2020東京奧運因為新冠肺炎疫情延後到今年7月23日開幕，目前進入倒數66天，中華隊好手沉潛一年做好充足準備，力拚參賽史上最佳成績，而因為疫情現在仍無法正常出國旅遊，為了守在家裡關心選手的民眾，MOD愛爾達電視將連續4屆奧運為國人帶來最完整的實況轉播，並加入4K超高畫質、VR酷炫奧運轉播，於電視平台中華電信MOD、網路行動平台Hami Video與ELTA.tv帶來精彩服務，一起共同為奧運台灣健兒加油。

自2008年北京奧運起，愛爾達電視已經累積10次轉播奧、亞運賽事，本屆東京奧運動用旗下體育3個頻道送上500小時中文轉播，其中包含體育1、2台全天候的UHD超高畫質(4K)播送；另外，為服務MOD觀眾收看奧運轉播不漏接，愛爾達更特別於220頻道、221頻道、222頻道開闢愛爾達奧運1、2、3台，送上300小時原音轉播服務，共計800小時轉播的全台最多的奧運收視頻道。

網路行動平台部分，中華電信Hami Video以及ELTA.tv也都看得到愛爾達的6個轉播頻道、800小時的轉播，Hami Video更引進台灣史上第一次的奧運VR酷炫轉播，預計在開閉幕、籃球、田徑、拳擊、體操、沙灘排球項目展示出最新轉播技術，讓用戶進入5G時代，用最炫方式收看世界體壇的最高殿堂。

為服務網路收視觀眾，愛爾達旗下網路行動平台的ELTA.tv將提前起跑，於5/18起推出「東京奧運-榮耀方案」早鳥季租優惠，只要429元就可收視100天精彩運動賽事，不只奧運，美國職籃NBA、美國職棒大聯盟MLB等精彩職業賽也不漏接。 為奧運暖身，愛爾達電視從5月23日每周日中午推出「奧運點將錄」節目，帶國人搶先深入報導奧運國手們近況，另外自今天起，體育1、2、3台不定時播送「奧運小常識」、「奧運經典大賞-中華英雄」「奧運經典大賞-奧運霸主」和「奧運榮耀時刻」…等系列節目，用各方面角度帶大家更認識東京奧運，回顧過往奧運傳奇經典賽事。

(中時 )