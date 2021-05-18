謝承均與亮哲在《天之驕女》對戲精彩。（三立提供）

亮哲劇中故意扮成丁國琳模仿她，相當搞笑。（三立提供）

台灣疫情緊繃，防疫進入第三級警戒，不過有on檔壓力的八點檔仍邊防疫邊趕拍，在三立八點檔《天之驕女》有吃重演出的謝承均表示，他投資的餐酒館在政府還沒宣布前，就自主先宣布停業，手搖飲連鎖店目前尚未受到太多影響，這段時間大家共體時艱，一起度過疫情。亮哲表示，除了拍戲工作，也盡量不出門，本周已先讓兩個女兒自主請假，並擬訂家中的自主學習計畫，當他出門拍戲時，會隨身帶酒精，開拍時才把口罩拿掉，到家後也會趕快換掉衣服、全身消毒，做好萬全的防護。

謝承均和亮哲在《天之驕女》互相換臉及身分的劇情近期是收視焦點，劇中謝承均在一次事故中，被迫動手術換成亮哲的臉，而亮哲為了復仇，將臉整成了謝承均的面貌，兩人在劇中互相換臉，私下明爭暗鬥、各懷鬼胎的戲碼，讓觀眾看了直呼過癮。其實兩人私下交情甚好，時常相約一起打羽球、聚會，面對謝承均劇中的「撲克臉」角色，亮哲開玩笑表示：「我不敢逗他笑，但他都會自己笑場，所以不關我的事喔！」

亮哲時常在臉書分享自製哏圖，利用劇照設計他和謝承均的對白，粉絲看了都讚幽默有趣，對此他笑說：「我的哏圖都圍繞在我們兩個皮膚很黑這件事，常常被嫌棄膚色太黑，需要被燈光師特別照顧。但這些圖我也沒有徵求他的同意，因為他人很好，我想怎麼樣他都會同意的，哈。」

因和謝承均戲外是好兄弟，亮哲一開始還在拿捏反派角色時，會刻意遠離謝承均和其他演員，他表示如果跟大家感情太好，很容易在角色上有混淆，所以故意讓自己比較慢熱，跟大家稍做隔離。有一場他要裝神弄鬼嚇丁國琳，於是扮演成丁國琳的樣子並模仿她的表情、動作，亮哲笑說拍攝當天他本人沒有笑場，但是所有的工作人員都笑翻，紛紛表示「你這個假睫毛真的很像丁國琳，只差你沒裝假胸部」。

亮哲這次加入《天驕》最不能讓他接受的就是被梁家榕叫「大哥」，「之前的角色都是我叫梁家榕一聲『媽媽』，現在我們只要在化妝間遇到就會搶著稱呼對方『阿母』跟『阿兄』。」而他因角色緣故被林萱瑜、華千涵叫「大伯」都會翻白眼，叫到後來他也漸漸習慣了，現在被他們叫「大伯」，亮哲都會回「欸～好乖！」

由於亮哲飾演年輕時候的謝承均，劇情安排讓亮哲吃盡苦頭，不是寒流下水，就是淋雨拍戲，謝承均笑說：「他滿慘的，對他有種虧欠感。」林昀希在劇中飾演謝承均和亮哲的女兒，兩人要演出爭奪女兒目光、互吃對方醋的戲碼，亮哲被謝承均虧說：「你看林昀希的眼神好像怪叔叔。」謝承均從電視上看到亮哲扮演丁國琳的樣子，整個人笑到不行，他表示因為自己的膚色太黑，所以沒有扮過女裝，如果要嘗試的話他想要演丁國琳，因為她的角色很欠揍但又不失有趣，因為會很好玩。

(中時 )