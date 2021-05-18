運動局表示，近日全國疫情持續發展未見趨緩，室外運動場域考量涉及人與人接觸群聚等因素暫停開放，避免群聚風險。（民眾提供）

因應國內新冠肺炎疫情急遽升溫，台中市繼關閉室內各項運動場後，18日再宣布暫停開放戶外運動場籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域；市議員楊典忠批說，中央疫情指揮中心加強全國防疫因應措施的時候，地方政府應該嚴謹防堵破口。

運動局表示，近日全國疫情持續發展未見趨緩，為維護市民健康與安全權益，除室內場域外，室外運動場域考量涉及人與人接觸群聚、人與人間競賽及身體接觸互動、運動設施或器材重複接觸等因素暫停開放，避免群聚風險。

楊典忠指出，國內新冠肺炎疫情5／15上午提升疫情警戒，加嚴、加大全國相關限制措施，他在議會業務質詢質疑市府防疫措施標準不一，包括民間運動場館、旅館KTV套房、公園戶外運動場應不應該關閉恐有疑義，希望市府在細部或附屬設施防疫規定應該明確規定。

楊典忠說，經過他質詢提醒，市府才陸續宣布公私立運動場館閉館、旅宿業附屬場域KTV、俱樂部等暫時停止營業、中市戶外運動場域暫停開放。

楊典忠強調，近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，市府加嚴公共設施使用限制，務必在最短時間讓疫情緩和，也希望大家共體時艱，維護自己與家人健康安全，我們一定可以很快回到球場一起運動！

運動局長李昱叡說，市府依據中央流行疫情指揮中心「疫情警戒標準及因應事項」規定，疫情程度預判已達強制關閉休閒娛樂相關營業場所及公共場域，因此如籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域及室外溜冰場等戶外運動場域，即日起暫停使用並加強消毒作業。

(中時 )