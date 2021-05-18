中央流行疫情指揮中心18日宣布桃園新增12本土確診案例，桃園市新聞處長詹賀舜公布已疫調的足跡，包括內壢到萬華區間車、三重客運635公車、藍37號公車、5250A公車、大溪山霸王活魚土雞、蘆竹自由聯盟、全聯龜山自強門市、上野烤肉飯南崁店等，呼籲曾出入者，31日前都要自我健康檢測。
詹賀舜說，桃園今日新增13人確診，包括12例本土和1例境外，年齡介於7歲至70多歲，都是輕症，有8人有萬華活動接觸史（案2051、2065、2066、2141至2144及2255，其中2143及2144是婆媳關係），台北某工地確診接觸者1人（案2255），調查中3人（案2139、2255及2263）。
另外桃園區莊敬國小姐妹因父親是新北市某獅子會確診者（案1267），家人被匡列為居家隔離對象，媽媽（案1275）和姐姐（案1276）上周五確診全校停課，妹妹（案2140）一採陰性，也於18日確診。
至於17日南崁國中和南美國小接觸者採檢123人、23人待採，採檢結果陰性47人，53人檢驗中。全市累計確診案例201人，目前居家隔離人數952人。
詹賀舜也公布相關足跡，包括5日至15日內壢萬華間的區間車1168、1263、2134、4225等車次，還有大成國小門口、龜山利萊福超市、7-11茶專門市、楊梅李記金章燒臘、楊梅老黃牛肉麵、蘆竹佰元鍋南崁店和清原芋園、龜山溫州大餛飩、三重客運迴龍站635號公車等，呼籲曾出入相關場所者，5／31(一)前請進行自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922專線通報。
(中時 )
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