在Facebook、Twitter、LinkedIn以及Reddit都對語音社群市場展現蓬勃野心的前提下，帶起這波語音社群浪潮的Cludhouse終於要正式向全球市場推出Android版本了！不過與iOS版本一樣，仍舊維持邀請制！

根據上週日Clubhouse Townhall直播活動，Clubhouse高層已確定接下來向全球市場推出Android版本的計畫。上星期Clubhouse在美國地區推出公測版。根據官方說明，雖然推進速度緩慢，但是Android版本已經在美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、英國等市場推出；本週二向日本、巴西、俄羅斯市場推出；預計週五在奈及利以及印度推出。另外，預計會在週五下午向全球Android用戶開放下載。

Clubhouse Android版在5月9日推出0.1版本後，在短短五天之內推出了3個更新的版本，當前最新的版本為0.13。凡Android手機使用者，目前可在Google Play Store預先註冊，待可以下載時即可自動下載安裝。不過目前Android版本的Clubhouse也跟iOS版本一樣，維持邀請制。啟用後，需要有朋友提供給你的邀請碼，或者是由你的好友來通過你的申請，即可使用。

(科技)