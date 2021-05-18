為降低校園的風險，蔡英文總統今天表示，我們宣布5月19日至28日全國學生停止到校上課。（取自蔡英文臉書）

為降低校園的風險，蔡英文總統今天表示，我們宣布5月19日至28日全國學生停止到校上課。做出這個決定，是因為已經傳出學生確診，為了降低群聚風險、守護孩子的健康，要請家長們多體諒，「孩子們的健康絕對不能冒險」。

蔡英文在臉書表示，今天我們宣布全國學生停止到校上課，要請家長們多體諒，並注意以下資訊：

一丶全國各級學校、公私立幼兒園、非營利幼兒園，自5／19（三）至5／28（五），停止到校上課。

二、大專校院、高中以下各級學校，改採線上教學。原則上暑假不另外補課。

三丶兒童課後照顧中心、補習班，請學生停止前往，在家學習。

四丶家裡有12歲以下學童、或身心障礙子女的家長，可請防疫照顧假。

五丶高中以下的同學，如果家中沒有數位學習設備，可向學校借用。真的沒辦法在家的話，學校（含幼兒園）還是會提供到校學習、照顧、用餐。

六丶弱勢學生的用餐協助等關懷，教育部 也有特別規劃。

她能理解，這些措施對家中有孩子、特別是小小孩的家長，確實會帶來不方便。但現在是非常時期，阻斷病毒傳播、避免疫情擴大是當務之急，孩子們的健康絕對不能冒險，「這點真的要拜託大家一起來配合」。

蔡英文也對所有的同學們說，雖然不用到校，在家也別忘了學習。一樣要減少出門，保護好自己，一起為防疫來努力！

(中時 )