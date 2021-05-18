台南市從學習資源、平台、設備及網路四個面向全到位，做好「停課不停學」。（曹婷婷攝）

國內疫情大爆發，教育部今宣布全國各級學校停課至28日，台南市教育局長鄭新輝下達動員令，要求從學習資源、平台、設備及網路四個面向全到位，做好「停課不停學」，此外也提供全市統一課表，每日上午9時至下午3時45分，進行線上國、英、數、社、自等5科直播教學，由科任教師同步上線授課，支援各校停課不停學；各校教師也可依照各班的需求，自行規畫辦理線上教學。

教育局去年已先超前部署盤點家中無載具設備學生計1萬3397人、家中有載具但無法行動上網的人數為6828人，今日已先請各校回報設備（含筆電及平板）最大動員量為1萬1744台，除要求學校做好隨時借用學生的工作外，也將再積極籌措，完成至少1萬3500台目標數。

鄭新輝表示，教師協助將課程進度表(含自主學習內容)通知學生及家長預做準備，教育局也將更新「停課不停學」網站入口、整合教育部因材網、LearnMode 學習吧、均一平台、南一、康軒、翰林等三大書商資源、對應各學習領域各科單元連結等工作。

台南市政府教育局資訊中心表示，各校回報可借用設備(筆電、平板)總和為11,744台，雖所有學生未必會同時借用，但希望能再增至1萬3500台。資訊中心為掌握動態資訊，昨日特別再核對各校設備存量異動概況，與掌握無法在家進行上網學習的學生數，目前亦規畫台南22個分區，隨時調度資源，將所需設備數量配送到區，由各校向所屬分區申請支援分層供應模式，尤其將優先供應偏鄉或弱勢家庭學生就近借用。

對於無法上網學生，教育局備妥100台移動式4G基地台、1700張SIM卡，也優先提供偏鄉或低收入戶家庭學生借用。對於設備、上網需求情形，市府也將全力再透過各種管道募集，務求全力支援師生教學。

原訂於5月25日前完成每班教師遠距教學演練，但因應疫情每日急劇升溫，教育局特別呼籲各校盡可能即刻盤點線上資源，彙整在教育局官網首頁。

(中時 )