確診個案不斷增加，各界討論是否要設立方艙醫院，新北市雖有考慮幾個點但因中央不同意作罷；新北市長表示，現在確診者多是輕症與無症狀患者，還是以集中檢疫所為主，第二步是加速清空專責病房，若是仍無法滿足，最後會有隔離收治中心，透過三步驟確保醫療量能。

新北市政府近日密集勘查「方艙醫院」地點，位於蘆洲區的空中大學也被徵詢，但因為靠近居住區而作罷。

新北市衛生局長陳潤秋表示，方艙醫院中央不同意，目前新冠肺炎都是輕症或無症狀為主，希望以增設集中檢疫場所為主。

侯友宜說，目前新北有一處集中檢疫所，現在已有183床，接著會清空專責病房，不夠的去年也演練過，社區感染大爆發，會有隔離收治中心來做，三步驟確保醫療量能。

針對隔離收治中心，陳潤秋補充，去年在新店央北曾有一處演練模型，希望一棟建築設置隔離收治中心，不像集中檢疫所是用現有防疫旅館直接使用設備，收治中心會有部分的改造與硬體工程，時間會比較久，經費也比較高。

至於方艙醫院，陳潤秋表示，目前台灣醫療對於重症患者比例約5％，醫療量能還夠應付，目前不會考慮設立方艙醫院

(中時 )