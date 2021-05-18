本土疫情嚴峻，醫療量能吃緊，行政院規畫將徵用政府機關、機構目前未使用的訓練中心，並盤點閒置軍營，作為集中檢疫所，提供症狀輕微患者使用，擴增防疫量能。行政院官員表示，不同於大陸蓋的方艙醫院採取大通鋪，政府正在盤點的閒置空間要設立的「強化版集中檢疫所」，採取一人一間，且有醫護團隊進駐，以及警方嚴格控管，已達到分流效果。

國內疫情升溫，蔡英文總統今與行政院長蘇貞昌共同視察中央流行疫情指揮中心，蔡總統公開談話表示，政府將啟動加強版的集中檢疫所，來安置輕症或是無症狀患者，並且配置24小時醫護人員，隨時評估患者情況，提供照護服務，擴增醫療收容能量。

關於加強版集中檢疫所，政院官員表示，因應防疫旅館數量不足，加上預估近期防疫旅館需求大增，為收治輕症患者，落實分倉分流，目前各部會正在盤點數量，只要有需求就會馬上啟動。

政府加強版「集中檢疫所」是否類似大陸的方艙醫院，知情人士表示，方艙醫院完全是過時的作法，把輕症患者聚集在一起互相感染，台灣歷經SARS過後，就建立收治傳染病專責意願跟防疫旅館的概念，以利分流，「加強版集中檢疫所」跟方艙醫院是完全不同的概念。

政院官員則說，「加強版集中檢疫所」僅需醫護團隊進駐即可，雖然目前負壓病房還足夠，但若負壓病房不足時，輕症患者可以移到集中檢疫所，而且是一人一間，有專人送餐及警察管制進出；而方艙醫院是大通鋪，設備較簡陋，無法達到分流的效果。

(中時 )