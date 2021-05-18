疫情延燒帶動網購商機大爆發，富邦媒（8454）18日股價再度拉到漲停1,295元的歷史新高價。

富邦媒18日舉辦股東會，會中通過財務決算表冊及去年度盈餘分配案，決議通過去年度盈餘每股配發現金股利10元、股票股利2元及自資本公積1元股票股利，共計發放約14億元現金股利，並自去年度分配盈餘提撥約2.8億元及股票溢價發行所產生之資本公積提撥約1.4億元，合計4.2億元，轉增資發行新股4,200多萬股。

富邦媒董事長林啟峰、總經理谷元宏強調，隨著營運規模的成長，momo持續升級服務力，積極投入基礎建置，至今年第一季momo全台倉儲已達35座。為強化南台灣物流能量，繼第一季宣布「永康物流中心」啟用後，momo南台灣最大的自動化「南區儲配運輸物流中心」也於第二季新建動土，中部地區也已找到主倉建置理想標的物，預估2023年中、南部兩大倉儲加入營運陣容。

富邦媒強調，中、南部倉儲加入營運陣容後，不僅可更快速服務在地消費者，同時也將有助於當地物流產業鏈開發，及培植在地供應商與配送商，帶動台灣整體電商產業服務的升級。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2020年合併營收672億元，年增29.65%，歸屬於母公司業主稅後純益新台幣19.4億元，每股盈餘（EPS）13.87元，年增39.4%。2021年第一季momo合併營收約183.6億元，再攀同期新高，較去年同期成長21.6%；每股盈餘(EPS)5.57元，刷新單季歷史最佳表現。

富邦媒強調，台灣線上消費滲透率仍低，潛在市場龐大，去年因疫情零接觸成為消費趨勢，連帶驅動品牌與商家跨足線上零售通路的佈局，也加速消費習性的轉移。面臨宅經濟商機，momo從強化服務力出發，加上規模經濟之效益，為網路購物營運加足馬力，累積今年1~4月營收成長較去年同期成長24.2%，再創歷史同期新高，佔比持續超過9成。

(工商 )