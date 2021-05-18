疫情嚴峻，確診人數已經連續4天破百人，教育部今宣布全國各級學校從明天開始停課到28日止，另花蓮偏鄉學校傷透腦筋，除趕緊派員到學生家中確認遠距教學設備是否齊全，還需研擬因應學生獨自在家上課的對策；此外，也有不少家長反彈，認為請假照顧孩子會造成家中經濟負擔，獨自留孩子在家恐存有其他危險因子，痛批政府下決策前，應考量偏鄉孩童的求學環境。

住在瑞穗鄉鶴岡村屋拉力部落的丁太太平常在家中替妹妹帶2個小孩，一個就讀國小二年級，另一個則是就讀幼兒園，她說，小孩在家中自學，會讓孩子無法專心在線上學習，部落網路也會因線上人數增多而受影響。

丁太太說，偏鄉多處學校一個班級頂多5人，座位寬敞，社交距離每天都在維持，不需要到全台停課，停課反而造成家長負擔，加上部落很多都是由老人家在帶小孩，白天小孩上課，就去田裡工作賺取生活費，不過現在停課，老人家若在家顧小孩，家中經濟受影響，若出去工作，小孩獨自在家又可能發生不必要的危險，質疑「停課這部分應該由最了解地方需求的地方政府來宣布」，痛批中央根本就是由台北角度看每處。

花蓮富里鄉永豐國小校長伍玉成表示，教育處先前就有在縣內各國中小模擬「停課不停學」，讓老師及學生們先行了解線上教學的操作模式，不過停課太過突然，不確定學生家中的設備及網路是否完善，雖然老師先前已盤點過，但深怕學生操作有疑慮，明天會陸續請行政團隊會逐一進入他們的家中做確認。

伍玉成也說，若低年級的學生不太會操作線上課程，則安排獨學課程，可能請老師到家中進行教學，或在假日針對落後進度進行加強指導，盡量補齊停課影響的部分；若家中設備不足，校內則有手機和平板共24台，讓學生帶回家中使用。

學生停課在家，家長若無法請假在家中陪同，伍玉成無奈地說，「上有政策、下也只好要有對策讓孩子學習不中斷」，明天會請行政團隊了解每位學生家中的狀況，由於學校目前約有13位老師，校內學生則有26位，每位老師能1對2進行授課，若學生因家庭因素無法獨自在家自學，還是可以到學校上課，不過仍需視情況調整。

(中時 )