疫情持續升溫，原訂本周六登場的桃園高中教師聯合甄選宣布延期，改為6月5日辦理初試、19日及20日辦理複試，避免人流擴散，相關調整內容將公告於相關網站，請考生留意。

桃園市教育局指出，教育部長潘文忠今（18）日宣布，全台各級學校19日起停課至5月28日，為免人流流動造成疫情擴散，並維護考生及工作人員健康，桃園市立高級中等學校110學年度教師聯合甄選，原預訂於5月22日辦理初試，同月29及30日辦理複試將延期。

教育局說，委員會依據「桃園市立高級中等學校110學年度教師聯合甄選簡章」第15點規定，修正考試時間為「6月5日辦理初試、19日及20日辦理複試」，相關調整內容將公告桃園市政府教育局網站及桃園市教育發展資源入口網等相關網站，請考生留意。

教育局說，後續疫情若仍持續處於嚴峻狀態，考試期程將再次依據簡章第15點規定進行調整，相關考試訊息同步公告於網站，請考生密切留意相關訊息，並配合遵守各項防疫措施，維護個人身體健康安全。

(中時 )