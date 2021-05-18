全台疫情持續爆發，不僅雙北地區已進入第三級，包括桃園市、台中市、高雄市等12縣市皆破功，流行指揮中心18日所公布，新增245例確診，其中新增240例為本土病例，5例為境外移入，全台民眾陷入恐慌，短短4天累計達959例，染疫範圍不斷擴大。北投市場小吃攤老闆接受《中時新聞網》訪問無奈表示「隨確診數飆升，生意只剩下1成了」。攤
李老闆坦言，影響相當大，第一天生意少了三分之一、第二天直接砍對半，隨著確診數字攀升，大家都不敢出門，現在也取消內用，改為只外帶後，生意又變更差。老闆更透露，目前已計畫要減少擺攤日，從原本一周只休一天，到考慮做兩天休一天，或是做兩天休兩天，正好調整心情和工作步調，不過每月攤租還是要照付，雖疫情嚴峻，但日子還是要過，全力配合政府一起度過難關。
被問到若未來市府下令，小吃攤需強制暫停休業該怎麼辦?麵攤老闆則表示「現在很多夜市都不能做，那自己剛好在家調養身體，平常做那麼累，該休息還是要休息，到時該封城還是要封城，不要到了高峰時，那就已經來不及了」聽得出來心中滿腹無奈。
(中時新聞網)
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