疫情今（18日）又新增240本土病例，其中北市確診102例，人人聞「萬華」都色變，就有一名在萬華居住多年的已婚女子，為了躲避疫情，便返回山上娘家避難，豈料老闆娘知道她來自「萬華」，卻提早打烊讓她吃了閉門羹，心裡氣不過便發文討拍，但此文卻引起網友兩派論戰，有人留言：「誰叫妳要誇區犯規」，也有人安慰：「阿姨（老闆娘）沒錯，別怪她」。

這名人妻在臉書《我是萬華人》發文透露，她已在萬華區租屋8年，如今這裡淪為疫情重災區，公司宣布停班一週，她就選擇回到位在山上的娘家避難，還跟附近的家庭理髮店約洗頭，可是約的時候老闆娘說「晚上7點之前去就可以」，到了門口對方卻突然打電話說「怕被傳染，店只開到7點」，然後就關門打烊，讓她難過想說：「萬華這麼大一個區域，做好（防疫）的人也是被放在一鍋粥裡」、「把住萬華的人都當病毒了」。

這則討拍文引發網友兩極化看，有人認為老闆娘保護自己沒錯：「不同區就不要跨區呀，妳跨區犯規啦」、「這個節骨眼你還外出洗頭，不能忍忍嗎？」、「將心比心，如果我住萬華去你家玩2周可以嗎？」、「非常時期有這種反應很正常，畢竟沒人願意拿生命開玩笑」。

但也有人安慰原PO：「可以理解和平醫院醫護人員，叫不到外送便當的心情，大家都是為了保護身邊的家人」、「阿姨（老闆娘）沒錯，她也是在保護自己，保護家人，別怪她」。

事實上，為了阻斷傳染鏈，澎湖出現有人在機場持著牌子，寫著希望台灣的居民這時候不要來玩，感情雖然有點不近人情，大家都能體諒當地人想守護家園、保護家人與自己的心情。

(中時新聞網)