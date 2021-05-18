八通關杜鵑營地16日清晨發生火警，火勢迅速延燒成森林大火，至今延燒超過50個小時仍未撲滅，嘉義林管處及各地林管處動員92人，除空中投水外，由森林護管員開闢防火線，希望將林火阻隔於主稜東側，目前已完成開闢約300公尺。

發生森林火警的八通關杜鵑營地是嘉義林管處管轄的玉山事業區第52林班，目前延燒面積約35公頃，正在由森林護管員在嶺線開闢防火線，將林火阻隔於主稜東側，防火線寬度以30公尺為原則，寬陵部分儘量移除地上物燃料，窄陵部分往火場下側增加防火線寬度。

嘉義林管處副處長李定忠表示，今天空勤載運人員2架次、陸航特投水2架次。預計由森林護管員於嶺線開闢防火線，將林火阻隔於主稜東側，目前火勢往西側延燒，滅火人員由火場北側往西開闢防火線，接下來往西南主稜線方向開闢防火線中，截至目前已伐除林木清除地被燃料完成防火線開闢計約300公尺。

嘉義林管處指出，今天總計動員人力92人，嘉義林管處指揮中心14人、阿里山站25人、奮起湖站12人、羅東林管處台北站、花蓮林管處新城站、南投林管處水里站、屏東林管處潮洲站、六龜站各6人，加上空勤（NA-704）4人，陸航特（CH-47）7人。

(中時 )