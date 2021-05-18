新冠疫情升溫，上周五起，離島進出旅客已有減少趨勢，航班最多取消25％，交通部民用航空局表示，上周六已經先協調航空公司，所有在松山機場起降航班，若旅客退票應免收手續費；若因航空公司調整航班而使旅客退票或改票，亦不得收手續費，
民航局表示，疫情變化影響旅客出遊意願，離島航線自上周五起也持續減班。根據民航局統計，14日至16日，金門航線分別取消14、8、22架次航班，澎湖航線則分別取消12、14、26架次航班，取消比例最低約1成，最高達25％。
民航局觀察發現，由於旅客減少，即便已經減班，原本假日幾乎班班客滿的澎湖，航班載客率已降至約56％，到站航班載客率已經低於5成；原本載客率逾8成的金門，到、離站載客率也滑落至約51％。
由於指揮中心亦希望民眾減少外出，為維護旅客權益，民航局表示，已經要求航空公司預劃航班規劃，向民航局提報減班資訊，對於行程受影響的旅客，業者也應妥善維護其權益。
(旺報 )
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