為了加強宣導力度，田中鎮長洪麗娜也親自帶著公所人員，戴著大聲公、以及「請戴口罩」、「請保持社交距離」等標語，到鎮上人潮較多的街道進行宣導。（吳建輝攝）

洪麗娜說，自疫情爆發後所有同仁都沒有休假，積極的配合各項防疫作為，就是希望能配合縣府將防疫做到滴水不漏，也希望全民能夠做好自身防護，多一點鼓勵與支持。（吳建輝攝）

彰化新冠肺炎確診數不斷增加，引發民眾恐慌，縣府、公所等一再要求民眾配戴口罩，並做好自身防疫，但偏偏就是有人不戴，引發民眾撻伐，彰化縣田中鎮公所今成立「口罩糾察宣導隊」，在人潮較多地方進行宣導，像是傳統市場、公園等地，希望民眾配合，避免疫情擴散。

為了加強宣導力度，田中鎮長洪麗娜也親自帶著公所人員，戴著大聲公、以及「請戴口罩」、「請保持社交距離」等標語，到鎮上人潮較多的街道進行宣導，希望透過大聲呼籲，讓所有鎮民養成戴口罩的習慣。

洪麗娜表示，根據縣府指示，戴口罩是目前防範新冠肺炎的最佳方式，雖然彰化目前還是準三級的警戒區沒有相關罰責，但為了大家的健康，還是希望民眾都能戴上口罩，目前糾察隊是派遣因疫情休館的圖書館人員協助，只要民眾沒戴口罩，就會吹哨子來提醒。

洪麗娜說，即日起在田中鎮人潮較多的地方，像是乾德宮、第一市場、東閔路的果菜市場、肉品市場、黃昏市場等地區進行宣導，加上因為這波確診名單有田中鎮民，因此也在幾個熱點地區進行消毒，未來也會配合縣府進行全鎮的消毒。

洪麗娜說，自疫情爆發後所有同仁都沒有休假，積極的配合各項防疫作為，就是希望能配合縣府將防疫做到滴水不漏，也希望全民能夠做好自身防護，多一點鼓勵與支持，讓我們的防疫人員更有信心，一起同心協力來對抗疫情。

(中時 )