疫情升溫，新北本土案例今新增106例，其中亞東醫院出現1例死亡案例，有2位醫護人員篩檢呈現陽性。外界擔心，醫護感染是否會擴大影響，新北市衛生局長陳潤秋表示，2位醫護很早就已被匡列，第一次和第二次篩檢間都是自我隔離。

陳潤秋表示，亞東醫院死亡病患長期臥床、狀況較差，亞東醫院一開始就是採最高規格匡列，很早就已將2位醫護匡列，他們第一採陰性也做了隔離，第一和第二採中間都是自我隔離，亞東醫院會提升防疫等級，再做三採，醫護採陰性才會照顧病患。

(中時 )