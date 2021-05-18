亞東醫院2醫護篩檢陽性 衛生局長：很早就已匡列 15:522021/05/18 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市亞東醫院今出現1例死亡案例，有2位醫護人員篩檢呈現陽性。新北市衛生局長陳潤秋表示，2位醫護很早就被匡列，篩檢期間都自我隔離。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫，新北本土案例今新增106例，其中亞東醫院出現1例死亡案例，有2位醫護人員篩檢呈現陽性。外界擔心，醫護感染是否會擴大影響，新北市衛生局長陳潤秋表示，2位醫護很早就已被匡列，第一次和第二次篩檢間都是自我隔離。 陳潤秋表示，亞東醫院死亡病患長期臥床、狀況較差，亞東醫院一開始就是採最高規格匡列，很早就已將2位醫護匡列，他們第一採陰性也做了隔離，第一和第二採中間都是自我隔離，亞東醫院會提升防疫等級，再做三採，醫護採陰性才會照顧病患。 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 (中時 ) #亞東醫院 #醫護 #匡列 #篩檢 #陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 - 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 - 生活 台電5天2度大停電 「黑鍋電廠」值班主任跳出來大曝真相 - 生活 400萬學生停課恐掀「南漂潮」潘文忠疾呼：不要移動！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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