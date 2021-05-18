雙北新冠肺炎疫情蔓延，新北本土案例今（18日）新增106例，中和區暴增33例，新北市議員張志豪則表示，很多民眾仍在陳情和沒有設置篩檢站，現在篩檢需求真的太大，可說是瞬間爆量，請市長快想辦法，加速在中和設篩檢站。

張志豪16日晚間在臉書粉絲專業貼文，指他助理的同住家人確定染疫，即日起他個人和團隊立刻進行自主健康管理，明日起服務處暫停服務。

張志豪表示，和團隊成員仍持續自主健康管理中。但有些防疫工作仍要提醒市長真的要加快腳步。與其再喊「該封就封」的封城論或是熱議什麼「方艙醫院」，中和確診數字33人，實在諷刺。

至今（18日）為止，已經3天以上，很多民眾仍在陳情中和沒有設置篩檢站，現在篩檢需求真的太大，可說是瞬間爆量，請市長快想辦法，加速在中和設篩檢站。

張志豪表示，相較於台北市，很多郷親尤其過去每天在華中橋下果菜市場工作的攤商或採買的民眾，很多是中和人，可說是人人自危，另外包括自己的助理，其確診家人昨天下午被協助送往新竹醫療院所後，到現在「助理和他另一位家人都沒有任何採檢機會，一直等待安排中。」

張志豪強調，現在是非常時期，但設置社區篩檢站的腳步真的真的太慢了，加速在中和跟其他危險地區再增設篩檢站。

(中時 )