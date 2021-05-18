為因應疫情指揮中心宣布5月15日至28日雙北地區新冠肺炎警戒進入第三級，財政部關務署台北關宣布即日起，松山分關退稅課停止臨櫃收受紙本沖退進口原料稅案件及停辦現場輔導業者退稅。

財政部關務署指出，紙本沖退稅業者於5月17日至28日止可改用郵寄方式辦理，另輔導退稅事宜則全面改由電話輔導辦理。

台北關表示，因疫情影響，導致業者無法在一年半內申請沖退原料關稅者，可依關稅法施行細則第52條規定於期限屆滿前，檢附相關具體證明文件向關務署申請展延，最多可展延一年。

(工商 )