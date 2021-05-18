在我國能源政策推動下，太陽能已於108年成為再生能源主力之一，並以2025年太陽光電板裝置量達20GW為目標邁進。為此，經濟部能源局與環保署攜手合作，現階段由經濟部能源局代徵費用，並先行保管，已於2019年2月1日公告訂定「再生能源電能躉購費率及其計算公式」，納入太陽光電模組回收費用1,000元/KW，用以環保署建立我國廢太陽光電板回收機制、清除處理補助費用、行政管理費用、技術研發經費或設置處理廠等方式使用。

環保署自2019年起以委辦計畫方式委託太陽光電產業協會辦理廢光電板清除處理，並輔導該協會負起生產者延伸責任，成立專案管理小組協助建立清除處理體系與順暢廢太陽能板清除處理工作等前置作業。專案管理小組輔導至今，國內已有2家合法處理機構可處理廢太陽光電板，同時亦取得日本與德國收受處理意願，已可因應現階段廢太陽光電板量能與天災發生時大量損壞情形。另透過「廢太陽能板回收服務管理資訊系統」提供要排出廢太陽光電板案場業者自行登錄，按照廢太陽光電板回收4步驟「問」、「填」、「集」、「收」，由專案管理小組協助媒合合法清除處理機構清理；另外家戶甚至是露營車等民眾少量使用者，可委由該縣市清潔隊協助清理，獲得協助處理。

未來將持續掌握廢太陽光電板產出情形，並視我國廢太陽光電板處理再利用狀況，規劃分析民間投資設置廢太陽光電板處理機構需求或技術轉移可行性，以因應未來大量廢棄情形確保妥善處理，同時達到資源循環的目標。

(工商 )