財政部指出，自2021年4月15日至5月14日止，資金專法單月申請件數為39件、申請匯回金額為75億元，金額規模較前一月（37億元）有倍增情況，顯見部分台商有搶搭末班車趨勢。

我國資金專法自2019年8月15日上路至今，已有1,195件申請案，申請匯回金額為2,484億元，其中有1,119案、約2,365億元資金實際匯回台灣。按匯回金額而言，有四成為個人、六成為企業，台商企業仍為資金回流主要動能。

不過，資金專法首年申請匯回金額為2,166億元，幾乎每個月申請匯回金額規模都有80億元以上，但第二年明顯降溫，僅首月87億元，其他各月皆低於45億元，直到本月才回升至75億元。

根據經濟部工業局統計，目前匯回資金有1/3金額申請投入實質投資，規模累計約865.4億元，實質投資多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，可分為直接與間接投資。

直接投資以電子資訊業占32.9％、285.2億元最多，民生化工業189.1億元居次（21.9％），金屬機電業182.4億元居第三（21.1％），其他業別合計約195.7億元（約22.6％）；間接投資為13億元，則占1.5％。

在規模方面，1億元以下實質投資案件為186案居冠、1億～10億元有130案居次，逾10億元案件則有18案。

以地區的分布狀況而言，北部投資案約占46％、中部地區為27％，南部為19％，東部與跨區域合計約8％。

(工商 )