（大田18日股東常會，因應疫情，採取梅花座。圖／顏瑞田）

大田精密（8924）去年每股盈餘6.5元，18日股東常會通過董事會的提案，每股無償配發現金股息5元，董事長李孔文特別感謝在疫情期間長年駐守大田江西廠督軍的總經理許戎民、以及及全體同仁們的努力，他指出，目前大田公司營運已相當穩定，第二季訂單也是滿的，有機會優於第一季。

18日大田股東常會通過承認109年度營業報告書及財務報表案，並通過每股無償配發現金股利5.0元，股東常會後的董事會決定，配息基準日為110年6月28日，股利發放日為110年7月9日。

大田109年度全年合併營收淨額39.33億元，毛利率為26％，淨利為4.77億元元，稅後每股盈餘6.5元，都比108年度及107年度的營收和獲利成長，18日股東常會通過的5元股息，也比108年度的現金股利3.8元，年增31.58％。

大田董事長李孔文指出，目前大田公司營運已相當穩定，第二季訂單也是滿的，有機會優於第一季。

他說，美國與日本客戶都大量下單，產能滿載，江西大田廠已默默耕耘多年，員工穩定，毛利率相較比同業高，是因自動化技術的引進、及管理精進，帶來的績效與員工愛護公司，共同努力的成果。

大田公司的訂單成長一倍，人員微增，量產加倍，也是毛利率提升的重要因素。

大田今年第1季營收與獲利，也出現近年來的超高水準表現，今年第1季營收約為14.22億元，是2015年第4季以來的新高，更比去年同期的7.25億元，大幅成長96％，第1季毛利率31％來到近期的新高，優於去年同期第1季的21 及全年的26％，而第1季每股盈餘3.88元，則比去年同期的0.42元，大增824％。

(工商 )