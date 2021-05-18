國內水泥需求成長；疫情趨緩，大陸市場景氣呈「價漲量增」，獲利貢獻度增加；亞泥（1102）18日在法說會上指出，兩岸的水泥市場，今年景氣都已跳脫去年疫情影響，預期在出貨及報價都比去年提升下，亞泥2021年的營運將比2020年會有大幅度的成長。

亞泥今年首季財報，稅後淨利32億元，比去年同期增加3.3倍，創同期新高，EPS1.02元。

亞泥指出，在政府推動前瞻基礎建設計畫、台商回台投資增加下，亞泥國內水泥及熟料銷售，今年第一季比去年同期成長13.7％。預期全年的銷量及價格都會呈「穩增漲」。

至於大陸市場，亞泥中國營收占亞泥整體營收的58％，但，營業利益則是占亞泥全部獲利的79％；亞泥指出，今年第一季，亞泥中國的水泥平均價格，雖比去年同期略低10％左右，不過，銷售量卻比去年同期增加1倍。

亞泥認為，亞泥中國今年在大陸當地政府擴大基建項目、政策支持供給側改革，嚴控產能供給下，從今年以來至4月，每月發貨量都比去年增加。

在疫情趨緩下，亞泥指出，今年以來，大陸水泥市場產業環境已恢復正常，景氣回溫，加上當地基建數量及金額增加，亞泥中國第一季營運已恢復正成長，第二季雖然面對當地傳統雨季的來臨，價格及發貨量可能會稍受影響；不過，下半年又是水泥的旺季，因此，可以預期，亞泥中國2021年的業績，一定比2020年好很多。

另外，中國水泥協會日前所發布2021年中國水泥上市公司綜合實力排名，亞泥已擠進前十大，排名第8名。

(工商 )