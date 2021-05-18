日本視覺系歌手Gackt已經47歲，仍有一張不老帥氣臉龐，被日媒封為「妖男」，由於他作風開放，曾爆出和「童顏巨乳」演員釋由美子是多年床友，還在下體塞入多達30顆入珠，因此聲名大噪，多年前他移居馬來西亞，面對日本最近猖狂的疫情，竟然事不關己地發言：「不就是感冒而已嗎？」再度引發爭議。

Gackt近期看新聞得知日本的新冠疫情嚴重，認為流感的死亡人數不少，因此覺得新冠肺炎沒有那麼嚴重，「大家還好嗎？各位，新冠肺炎不好嗎，不就是感冒而已嗎！會不會太神經質！」引來日本厚勞省立即跳出來澄清，不可小看新冠肺炎的威力，和一般感冒完全不同。

一番發言造成日本民眾劇烈反彈，Gackt的經紀公司也連忙為他緩頰，解釋他並不是在指目前的疫情，但外界不買單。事實上，這已經不是Gackt第一次失言，過去他還曾被爆出，家中地下室有個密室，專門用來和小模多P激戰，他出道以來換過無數性伴侶，釋由美子則是他的多年床伴。

2017年，Gackt遭踢爆和寫真女星A女有段長達3年的地下戀，然而Gackt每次都是當天才跟女方約在飯店發生性關係，久了之後A女發現自己只是炮友，便提出分手，之後A女和Gackt社長交往，卻得知對方竟有家室，接連雙重打擊讓她絕望上吊，所幸及時被發現撿回一命，但她的精神狀況仍十分不穩定。

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