因最近有詐騙集團以疫情的關係，透過電話對民眾進行詐騙，對方會謊稱為衛生單位來電，訴稱民眾與疫情感染源有所接觸，今（18日）疫情指揮中心就表示，衛生單位並不會問太多個資，如身分證字號、銀行帳號等，而民眾也可反問有沒有相關的資料可提供，如對方是來自哪一地區的衛生局單位，還有是與誰接觸、醫療來源等資料。

據Gogolook表示，自11日起台灣進入防疫二級警戒後，網路上出現大量與疫情有關的消息被轉傳，民眾透過美玉姨進行查證的訊息量激增，目前累積總回覆量已達近五百萬次，更數次創下一分鐘內超過3000 則的高峰，而內容方面不僅出現許多新的不實內容與詐騙話術，同時許多於去年4月疫情爆發時流傳的可疑訊息查詢熱度也再次上升，刑事局預防科股長洪國倫表示，在轉傳可疑訊息之前，大家應更加謹慎查證訊息的真實性，並留意是否有釣魚連結，請不要點選來路不明的網址，以避免造成個資外流或是手機中毒，若接到有疑慮的陌生電話，請撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

另外民眾也需要慎防假訊息， 根據Gogolook旗下陌生來電辨識軟體Whoscall發現，最近假藉政府補助金名義夾帶釣魚連結的疫情詐騙訊息，已同時出現在簡訊與即時通訊軟體，而帶動了近日可疑訊息查證機器人「美玉姨」的使用頻率大幅飆升， 較上週成長212％，其中最熱門的查證內容包含「不實的新冠肺炎診斷方式與療法」，以及近期討論度最高的「臺灣社交距離 APP」，因此民眾可透過Whoscall來過濾高風險電話，開啟簡訊連結檢查功能，但目前僅支援Android系統，同時在LINE上加入美玉姨官方帳號進行查證，以降低受騙及誤信可疑訊息的風險。

可疑訊息查證機器人美玉姨使用人數已突破35萬。（Gogolook提供）

Whoscall主打即時來電辨識，新推簡訊連結檢查功能。（Gogolook提供）

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