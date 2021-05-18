據傳台北市長柯文哲今(18)日上午向疫情指揮中心指揮官陳時中求援，表示大台北病床數不足，希望指揮中心能夠幫忙，陳時中說澄清並沒有求援的說法，中央和地方在防疫上是一條心，資源如何最適當且有效率的調配是最重要的，這也是雙方要努力的地方。

陳時中說，針對有些需要安置的患者，台北市已經積極設置防疫旅館，另外像快篩陽性人的不想放在家那麼久，那就可以來到集中檢疫所，我們的目標讓社區趴趴走的越少越好、家裡有親密接觸的越少越好，獨立一間的越多越好，中央地方有資源就互相協助。

至於北市振興醫院真實上演戶外插管的情況，該院急診室的醫護人員也在臉書PO出相關狀況，是否代表醫療量能吃緊？陳時中說，那是情境上的不同，現在急診室被許多擔心自己並採檢的人擠滿，這些都是不需要的，有症狀可以透過轉檢的路，否則大家都擠到大醫院急診室，反而增加醫師在環境空間上的不良，目前看來是因為室內太壅擠，所以醫師才選擇通風的地方來做，對其他病人也比較安全。

(中時 )