台灣最近面臨疫情與停電兩大危機，蔡政府不僅「防疫神話」破滅，總統蔡英文曾公開表示「台灣的未來，絕對不會遇到缺電危機」，更被拿出來揶揄狠酸。對此，金融分析專家劉宗夏直言「不意外」，因為「自滿」與「僥倖」的心態，就是全面侵蝕民進黨的兩大致命關鍵。

劉宗夏今日（18）投書香港媒體《中評社》，內文指出，民進黨長期自認站在「政治正確」的一方，無論做什麼都順風順水、無往不利，加上對之前防疫成績的過度自滿，即便推出一些悖離民意的政策也有恃無恐，這種基於傲慢的怠惰與僥倖心態，終於在短時間內連本帶利回報給這個「虛有其表」的政府。

劉宗夏表示，蔡政府執政埋下諸多危機，像是開放萊豬進口、開發天然氣接收站恐破壞藻礁、太魯閣號事故悲劇，這些都嚴重衝擊民意基礎，造成輿論強烈反彈，更凸顯了蔡政府內部管理問題；執政多年來早能補好的防護網，卻一再拖延、遲遲不做，造成自然生態浩劫，甚至無數民眾犧牲性命留下血的教訓。

針對蔡政府執政亂象，劉宗夏強調，上述幾大事件對一般民眾未有直接、實質傷害，但近期因防疫政策疏失造成破口，讓病毒入侵演變成社區感染，還有5天內2度大停電，終於讓多數民眾切身感到對蔡政府的厭惡。劉認為，網紅「館長」陳之漢是重要指標，館長過去多次捍衛蔡政府，但最近也因為健身房生意受影響，開始指責蔡政府應有人出來負責，這個現象代表蔡政府支持者已開始鬆動，甚至崩解。

(中時新聞網)