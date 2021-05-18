台北市高中小學今日開始停課，北市教育局呼籲校園使用「台北酷課雲」線上授課，沒想到系統狂當讓家長氣炸。北市副市長蔡炳坤坦言，由於學生人數超過33萬，短時間系統難以負荷大量人數登錄，現已和教育部合作，致力將系統優化，考量線上教學也是正式課程，未來將不進行補課。

蔡炳坤指出，因應線上教學規模擴大，為照顧廣大的學生族群，校方有提供筆記型電腦、短期租約的SIM卡給學生使用。據統計，酷課雲2天來已超過700萬人瀏覽，387萬人次造訪，由於大量學生登入，老師也在備課，才會導致校園帳號系統負載過量，產生登入延遲，現已在調整擴充當中。

蔡表示，今早8時30分，會採每15分鐘一個時段，進行分區分流，同時告訴各校校長，除了酷課雲之外，還可以使用其他直播教室如Google、Microsoft，或是具有線上學習的素材，只要透過Line或Facebook登錄即可，教育部也有整理便利包協助分流學習。

蔡指出，整個酷課雲將不斷優化，市府將與教育部合作，把系統建立的更好，未來不只是台北市，也會和其他縣市分享，由於線上教學也是正式課程，因此課程進度不變，暑假期間會和教育部同步，暫時不進行相關補課。

(中時 )