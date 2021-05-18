教育部宣布全國停課至5月28日，桃園市教育局統計，全市共有283所高國中小（約26萬8641生）、612所幼兒園（約7萬7658學生），總計有34萬6299名學生，另有1283家補習班（約17萬9634學生）及234家課後照顧中心（約9200學生）停課，期間「停課不停學」，要求各校務必做好線上教學整備及家長無力照顧的學生安置計畫。

桃園市教育局指出，在停課不停學的前提下，已訂定「高級中等以下學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課、補課、居家學習及成績評量實施原則補充規定」，提供師生利用「學習吧」及「因材網」等線上資源，以課堂直播及線上數位學習平台等方式，讓學生同步居家學習

若學生家裡無行動載具或連線上網環境，可由學校及教師提供離線課程供學生學習。教育局針對疫情授權各校課程、教學、補課與評量方式以彈性多元的方式處理，平時與定期評量成績則也可以多元評量形式或補考從寬認定。

停課期間，家長如有需照顧學生需求，可依相關規定辦理請防疫照顧假；另教職員工需正常上班，並得採居家辦公或遠距教學方式辦理。市長鄭文燦表示，學校仍要關注全校師生的身體及心理狀況，同時也須檢核師生線上教學及學習情形，以兼顧學校防疫及學習功能。

另學校應主動了解家長因故無法在家照護學生或尚有學習需求的學生人數，學校需安排適當人力提供學生到校學習、照顧及用餐。在經濟弱勢學生部分，停課期間早午餐補助改以匯款方式將補助經費匯至學生帳戶內供家長妥善運用。

鄭文燦再次呼籲教職員工生於停課期間仍務必落實戴口罩、消毒清潔及勤洗手，並避免出入人多擁擠場所，保護自己也保護他人，若有發燒、呼吸道、不明腹瀉或嗅味覺異常等症狀時應儘速就醫，向市民喊話，停課對大家生活造成很大影響，但惟有守住疫情擴散，才能讓大家的生活早日恢復正常，感謝大家共體時艱，共同對抗病毒。

(中時 )