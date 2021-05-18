台灣疫情緊張，已連續多日新增破百確診病例，不僅雙北宣布三級警戒，全台高中以下學生也都停課，讓民眾盡可能減少外出的可能性，防堵疫情擴散，只是無論規定再嚴格，總有人不願配合，全台發生多起外出不戴口罩的案例，連網紅「丹妮婊姊」都po文抱怨自己爸媽很難約束，疫情期間常有不必要的活動行為，直言「很多老人真的毫無概念」，「鄉民女神」潔哥看了卻說自家爸媽完全相反，是老人圈「防疫小尖兵」，描述了他們的防疫日常，卻被網友抓到另類亮點，讓她哭笑不得。

相較於丹妮婊姊的爸媽一個不注意就出門趴趴走，潔哥透露自己父母堪稱老人圈防疫模範生，「像我才去個便利商店回來，還沒踏進家門，在門口我老北就拿著酒精全身上下給我噴一遍，然後手舉高高不得碰觸任何東西，要直接去洗手」。

潔哥的媽媽也是嚴陣以待，幫她顧女兒fafa時，全程都戴著口罩，即使她根本宅在家都沒出門，潔哥也跟她說「在家可以不用戴著吧」，但媽媽卻堅持戴著比較保險，讓潔哥大讚：「他們根本老人圈防疫楷模，很值得給他們掌聲鼓勵」。

對於潔哥爸媽的防疫意識跟日常生活，眾網友都給予高評價，大讚「真的是模範阿 ~ 也希望我家長輩能這樣。羨慕阿」、「潔哥的父母很讚！少有的老人會這麽注意防疫的！」，也分享自家老人們的各種NG行為以及因應措施，而有網友抓到亮點，表示潔哥爸媽是為了孫女才有防疫動力，讓潔哥苦笑：「被大家這麼一說，我爸媽是因為他們可愛的孫女努力防疫，而不是為了我嗎？」，眾人也毫不留情直言就是這樣沒錯，「連在爸媽面前都過氣了、「一切都是為了fafa， 潔哥妳只是順便的」。

(中時新聞網)