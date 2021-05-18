台中重慶國小確診女童跟隨阿嬤參加進香團活動，5月8日曾前往高雄六龜1間濟公廟並過夜，六龜衛生所昨天立即啟動調查，匡列20多人全數須自主健康管理至5月23日，六龜區公所昨天也出動人員前往現場協助進行全面大消毒。
六龜區長陳昱如表示，該濟公廟經常有進香團「刈香」，設有香客大樓，鄉親聽見有進香團確診都很緊張，廟方也公告指出，該進香團於8日晚上9時30分左右到達，隔天9日上午7時離開，因抵達時間晚，廟方人員進香團接觸時間僅約半小時，所有工作人員皆實施檢測，並無異常反應，因此目前只需自主健康管理至5月23日。
該寺廟於接獲通報後，也立即配合六龜衛生所及區公所和清潔隊等單位，實施全面性消毒，
陳昱如說，區公所從上週六起已在全區各主要公共場所，包括候車站亭、活動中心等進行清消，也勸導長輩這段時間減少外出和戴口罩，六龜老街的池田屋等景點為了防疫，16日起已暫時不開放室內參觀，將等疫情穩定後擇期開放。
(中時 )
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