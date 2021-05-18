台中市長盧秀燕希望民眾減少出門，感謝市民主動配合政府防疫措施，是城市防疫楷模。（盧金足攝）

疫情嚴峻，台中市政府嚴陣以待，持續追蹤公布個案疫調、全面消毒，市長盧秀燕18日主持市政會議表示，中捷營運不到一個月，營運人數即超過試營運約五成，如今嚴峻疫情，無需在乎中捷搭乘人數，應「以安全防疫為優先」，除通學通勤外，希望民眾減少出門，感謝市民主動配合政府防疫措施，是城市防疫楷模。

研考會主委吳皇昇報告「台中市因應COVID-19疫情嚴峻防疫作為及宣導」專案，盧秀燕表示，持續進行消毒作業，呼籲市民做好室內居家消毒，將市售漂白水稀釋50倍，抹布再浸泡於稀釋漂白水5分鐘後擦拭環境。

市府昨日宣布台中全市夾娃娃機店暫停營業至6月8日，有市民反映部分夾娃娃機店無法關閉鐵門，但業者主動圍起圍欄，感謝業者全力配合。

吳皇昇說，市府祭出11大防疫措施，包括23大場所、全市夜市即起暫停營業（含東海商圈）、各校園、183處里民活動中心、251處社區活動中心暫停開放、教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入、11處水資源回收中心停止參訪。

此外，2處水文化暨環境教育館停止開放、三大風景區人流管控、東勢客家文化園區、石岡土牛客家文化館、港區運動公園、4座國民運動中心及文化場館關閉至6月8日、430處社區照顧關懷據點、身障據點、11處親子館、社區活動中心暫停開放，且社團交接活動暫緩，將滾動調整全力防疫。

教育局長楊振昇表示，即日起至5月31日止，全市國三及高三生停課不停學，改在家線上遠距教學；高二、高一及國二以下學生（含幼兒園、補習班、安親班包括課後照顧中心、才藝班等），家長可視防疫需求代為向學校（機構）請假並在家線上學習，請假不列入出缺席紀錄、不扣分。

勞工局長張大春說，家長於停課期間如有照顧學童的需求，12歲以下學童的家長，其中一人得請防疫照顧假，如有就讀高級中等學校（含高中、高職、五專一至三年級），或國民中學持有身心障礙證明的子女，有照顧需求，家長其中一人得請防疫照顧假。

民政局吳世瑋指出，透過各項里鄰組織系統加強宣導各項防疫措施，台中即日起至6月8日停止公祭、告別式，只能舉行家祭且應縮小規模、控制人流、保持社交距離。經發局長張峯源表示，24大行業2800家、31處夜市4000攤商停業至6月8日，市場、夜市、商圈強化防疫消毒，重設資金紓困單一窗口，辦理紓困貸款。

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷重要轉乘站閘門設置體溫熱顯像儀，車站內增設酒精自動感應噴霧器，車廂拉環僅留1／3，加大乘車安全距離，並定期做好消毒。

交通局長葉昭甫指出，公車、計程車及停車場已做好防疫措施，iBike每日消毒，另要求微笑單車公車隨站記錄，增加消毒頻率。

觀旅局長韓育琪表示，配合中央台中旅宿業俱樂部、酒吧、夜總會、KTV、遊藝場所等場域暫停營業至6月8日，違規營業將依法處3000元以上、1萬5000元罰鍰。

運動局長李昱叡說，為預防疫情擴散，台中休閒娛樂場所包含保齡球館、撞球場、健身中心、游泳池、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所等即日起至6月8日暫時關閉。

衛生局長曾梓展呼籲，請市民務必配合疫調，依《傳染病防治法》規定，如疫調不實或不配合可重罰6萬元至30萬元，市府積極詳細調查，必要時也會請警政系統協助調閱監視器，請大家據實以告、切勿以身試法。環保局長陳宏益表示，接獲確診個案足跡，立即動員全面消毒，守護環境安全。

(中時 )