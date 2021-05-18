軍方一共派遣2台重型消毒車、4台悍馬車，還16名分成8組揹著背負式的消毒器的官兵，總共55名官兵支援，與公所清潔隊配合，共同完成消毒工作。(吳建輝攝)

化學兵與公所清潔隊配合，一起完成鎮上環境清消作業。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美今天下午緊急召開記者會，針對新冠肺炎疫情再宣布共有22人確診，全部都來自葡萄盤商社區歌友會，縣府緊急請求中央化學車進駐，進行溪湖全鎮大消毒，下午3點化學兵

、消毒車等進駐溪湖，展開無差別消毒，希望能有效減少病毒傳播風險。

縣府宣布原本宣布預定下午2點展開消毒工作，但大型消毒車無法行駛高速公路，導致消毒工作延誤，3點左右相關機具及人員才陸續抵達現場，吸引民眾圍觀，公所表示，軍方一共派遣2台重型消毒車、4台悍馬車，還16名分成8組揹著背負式的消毒器的官兵，總共55名官兵支援。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，感謝縣長爭取化學兵進駐，今天下午陸軍十軍團36化學兵群偵消營化學兵進駐，協助溪湖的環境清消作業，事前已經通知里長，用廣播的方式提醒民眾，將曬在外面的衣物，或是攤商有食品等，盡速收拾到室內，民眾也不要待在戶外，避免噴灑到消毒藥劑。

黃瑞珠說，提醒民眾疫情已經嚴重擴散，未來將配合縣府相關防疫措施，關閉所有公共場館，接下來將有全縣消毒工作，溪湖第一波將從重點區域進行消毒，呼籲民眾確保自身健康狀況，也感謝所有站在第一線，幫忙進行消毒工作的化學兵其付出與辛勞，也希望民眾共體時艱，給予更多鼓勵，一起對抗疫情。

(中時 )