工業電腦廠艾訊(3088)今（18）日參與櫃買業績發表會，發言人黃士青表示，雖然2021年首季營運受缺料影響，但第二季已見改善，配合貢獻近8成的歐美市場接單顯著增溫，預期今年營收表現可望較去年成長個位數百分比，若缺料狀況進一步紓緩，成長動能可望再增溫。

艾訊產品鎖定工業自動化、交通運輸、零售、醫療、博奕等6大垂直應用市場，黃士青說明，工業自動化及交通運輸主要提供標準品，博奕、網通、醫療、零售則有部分標準品、爭取客戶能談客製化專案，希望維持標準品及客製化產品貢獻各半。

艾訊去年合併營收46.02億元、年減2.87％，為近3年低點，稅後淨利3.06億元、年減33.41％，每股盈餘3.73元，雙創近7年低點。黃士青表示，營收下滑主要受疫情及匯率影響，但去年以美元計價營收仍小幅成長，因此疫情為壓抑成長幅度，受匯率影響程度較大。

黃士青指出，艾訊首季營收降至3年低點，主因幾顆常用IC突然缺貨，隨著替代方案實施，3月起營收已恢復過往水準、優於去年同期。毛益率升至近1年半高點，主因匯率持穩及醫療產品比重增加，業外則有處分新店閒置辦公室1單位挹注，使獲利升至近7季高點。

艾訊首季營收美國占55％、歐洲24％、亞洲及其他21％。黃士青表示，雖然近期亞洲市場疫情升溫，但貢獻近8成的歐美市場因逐步重返正軌，首季起需求明顯復甦，美國市場需求強勁、歐洲需求亦自首季末逐步復甦，使首季整體接單量較往年同期高出逾5成。

黃士青指出，在政府預算編列、紓困方案提出、停滯需求復甦帶動下，歐美市場已逐步重返正軌，市場需求強勁。雖然缺料問題仍在，但艾訊因對特定原物料需求較少，透過在現貨市場及向同業調貨，尚能滿足客戶需求，預期受缺料影響程度可望降低。

黃士青預期，艾訊未來幾季營收均可望優於去年同期，目標第三、四季營收回升至11～12億元、每股盈餘0.8～1元，仍須視缺料狀況而定。全年營收預計將有個位數成長，毛利率持穩約36％，依目前在手訂單及客戶展望，若缺料狀況進一步紓緩，成長動能可望增強。

其中，因醫療、基礎建設相關自動化設備、綠色能源相關應用等訂單明顯增加，艾訊對美國需求展望樂觀。各垂直應用方面，醫療貢獻去年約10％，今年估逾15％，去年自20％降至15％的博奕，上半年估降至10％，但隨著下半年美國訂單出貨，貢獻比重可望回升。

(時報資訊)