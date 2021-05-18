台灣本土疫情升溫，疫苗不足形成潛在危機，也難以招架國際疫苗外交戰。駐美代表蕭美琴今天表示，之前向美方說明邦交國處境，盼及早釋出國內所庫存之疫苗，現在正積極爭取將台灣納入美方宣布之疫苗釋出對象；外交部發言人歐江安也強調，協助友邦取得疫苗與台灣採購高品質的國際疫苗相關努力，互不排擠，絕不影響我國人民施打有效疫苗的權利。

歐江安說，我國政府積極持續透過各種管道爭取及早取得新冠肺炎（COVID-19）疫苗，為國人的健康把關，守護國人的健康安全。疫苗的採購及運用由中央流行疫情指揮中心統籌主政，外交部全力配合協助，這是外交部義不容辭的工作。

歐江安指出，外交部在維護國人健康權益的前提下，也秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，協助友邦國家設法取得所需疫苗，共同對抗公衛危機，也避免其他方藉機進行疫苗勒索，以保護友邦人民的生命安全。

歐江安強調，協助友邦取得疫苗與台灣採購高品質的國際疫苗相關努力，互不排擠，絕不影響我國人民施打有效疫苗的權利。對於部分媒體甘願配合中國的宣傳攻勢，企圖混淆事實錯誤報導，製造台灣人民與民主政府的矛盾，外交部表示遺憾，並特此再度澄清。

歐江安表示，全球疫情嚴峻，台灣政府各相關部會正通力合作，全力對抗疫情蔓延。由於疫苗攸關人民生命安全，外交部重申疫苗不應淪為政治操作的工具，並反對任何國家藉疫苗議題，企圖破壞我與友邦邦誼，並減損國內團結抗疫的能量。

(中時 )