中市規劃設置院外快篩站，首波10處20日啟用。（馮惠宜攝）

台中市18日未出現新增確診個案，但因應這波疫情來得又快又猛，台中市長盧秀燕18日下午也宣布，中市已連繫轄內醫院將成立10個快篩站，會在20日開始接受有症狀或是與確診者足跡重疊民眾優先免費快篩。

台中市衛生局長曾梓展說明，目前規劃由山、海、屯各區擇定十家醫院在院外成立快篩站，山區為衛福部豐原醫院、台中慈濟醫院，而海線部分則是童綜合醫院、光田醫院，屯區為國軍台中總醫院；另舊台中市區為中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、台中榮總以及衛福部台中醫院等十家醫院。

衛生局也規劃第二波再增加亞大附醫、澄清、大里仁愛、大甲李綜合、澄清中港、林新、烏日林新、國軍台中總醫院中清分院等七家分院設置院外快篩站。

盧秀燕指示，以其他縣市成立的快篩站為鑑，台中市成立的快篩站一定要注意動線，加上現在天氣炎熱，則要考量戶外防暑防曬。

曾梓展說，只要是市民有疑慮則可以免費快篩，但仍以出現症狀、有全國其他疫區旅遊接觸史的市民優先；他強調，快篩也是很珍貴的資源，目前各醫院都受理PCR核酸檢驗，每日的量能約為1000到1300人次，而設置10站快篩站後，每天快篩的量能為2000到3000人次。

(中時 )